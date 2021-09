“#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia”, due i giovani vincitori in viaggio in provincia

Erica e Patrick di Trento, sono stati in questi giorni ad Agrigento e nei comuni vicini e hanno approfittato dell’ospitalità del Distretto per andare alla scoperta di peculiarità e attrattive del territorio

Giunge a compimento l'evento-concorso “#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia”, promosso da Taste&Win di Uno@Uno, sponsorizzato dal Distretto Turistico Valle dei Templi, e lanciato nell'aprile 2020.

Erica e Patrick di Trento, vincitori di uno dei premi principali del concorso, sono stati in questi giorni ad Agrigento e nei comuni vicini e hanno approfittato dell’ospitalità del Distretto per andare alla scoperta di peculiarità e attrattive del territorio.

“Alla luce dei dati delle presenze delle ultime due stagioni, il nome del concorso ha innegabilmente portato fortuna – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico -. Siamo molto felici di avere sostenuto l’iniziativa di Taste&Win di Uno@Uno e in tal modo di aver pubblicizzato il nostro territorio in un momento di grande incertezza. Accogliere oggi i vincitori del Concorso ha per noi un grande valore simbolico”.