Progetto "Spiagge pulite", ai bagnanti i sacchetti dell'iniziativa firmata CiaoSpesa

Per le prossime domeniche estive nei litorali della provincia di Agrigento la società di consegna a domicilio fornirà il kit per la sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia della costa

La società di consegna a domicilio CiaoSpesa s.r.l per le prossime domeniche estive, presso le spiagge della provincia di Agrigento consegnerà ai bagnanti dei sacchetti per il progetto “Spiagge pulite”.

In seguito all’articolo pubblicato da Legambiente dove si evince che “Su circa la metà delle spiagge campionate, la percentuale di plastica eguaglia o supera il 90% del totale dei rifiuti, mentre in una spiaggia su tre sono stati rinvenuti guanti, mascherine e altri oggetti riconducibili all’emergenza sanitaria" e che la situazione rifiuti attanaglia anche le spiagge dell’Agrigentino e le spiagge del Palermitano così la società Ciaospesa s.r.l si è fatta promotrice, all’inizio del mese di giugno e per tutto il periodo estivo, della consegna di sacchetti biodegradabili da distribuire ai bagnanti, al fine di esortare la raccolta dei propri rifiuti ed evitarne l’abbandono in spiaggia.

Con la speranza che questa iniziativa sia vista come il punto di partenza per un passo più importante: la sensibilizzazione della popolazione per la salvaguardia del meraviglioso litorale siculo.