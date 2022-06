Accoglienza e progetto "Coopera", equipe dell’Asp partecipa a programma ministeriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un’equipe multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha preso parte al primo ciclo di incontri formativi del training on the job previsto nel progetto ministeriale “COOPERA”, il cui obiettivo è quello di potenziare l’offerta dei servizi delle amministrazioni pubbliche, aumentando la loro capacità di gestione e realizzazione di centri e progetti di accoglienza rivolti ai cittadini di paesi terzi. L’ASP di Agrigento, con i suoi professionisti coordinati dal dottor Salvatore Castellano, referente del progetto, aderisce insieme ad altri enti ed al capofila, il Comune di Palermo, alle azioni progettuali di “COOPERA” finanziate dal Ministero dell’Interno nell’ambito del FAMI (Fondo per Asilo, Migrazione ed Integrazione). Durante la formazione organizzata dal CEFPAS, svoltasi recentemente ad Agrigento presso i locali di Villa Genuardi, il personale ASP ha avuto modo di approfondire temi relativi alla gestione e rendicontazione di progetti FAMI, lavorando su casi concreti presentati dal docente del corso. Una attività pratico-esperienziale che apre a diverse possibilità ed il cui secondo ciclo si terrà a partire da settembre 2022.