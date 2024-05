La prima farmacia Benu in Sicilia è ad Agrigento: un vero e proprio “hub della salute” sta per essere inaugurato

Sarà ufficialmente attiva ad Agrigento la prima farmacia Benu della Sicilia. L’inaugurazione è in programma il 10 maggio alle 17,30 presso la farmacia “Unità d’Italia” che, a 6 anni dalla sua apertura, si presenta con una veste tutta nuova e totalmente inedita non solo per la provincia ma per tutta l’isola. In occasione della cerimonia è prevista anche una festa speciale con attività per i più piccoli e omaggi per tutti.

Con Benu questa farmacia diventa un vero e proprio “hub della salute”. Ai servizi di telemedicina già attivi da tempo, come l’elettrocardiogramma e l’holter pressorio, si aggiungono i servizi di telecardiologia in fase di sperimentazione anche con ricetta non cartacea, servizio di cui i pazienti con esenzione totale e con patologia. usufruiscono gratuitamente. Prevista anche la consulenza nutrizionale e per le intolleranze alimentari. Saranno inoltre organizzate le “Giornate della salute” dedicate a temi di prevenzione specifici lo screening del colon retto in collaborazione con l’Asp di Agrigento. Caratterizza la farmacia il laboratorio dedicato alle preparazioni galeniche e il distributore esterno con locker per il ritiro di prodotti fuori dall’orario lavorativo e la consegna a domicilio. La farmacia, che insiste al centro di un territorio densamente popolato, ricco anche di aziende e di punti di riferimento per la vita quotidiana della cittadinanza, è operativa tutti i giorni a tempo pieno: dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 20,30.

Benu Farmacia, insegna retail di Phoenix Pharma Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza alla popolazione e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Con i suoi oltre 270 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti, l’insegna prosegue e conferma il suo impegno, sempre con nuove iniziative per la salute e per la prevenzione. L’insegna è attiva nella provincia di Bologna con 40 farmacie sul territorio.

“Salutiamo l’inaugurazione della prima farmacia Benu in Sicilia con particolare soddisfazione - ha detto Arianna Furia, customers & channels retail director Phoenix Pharma Italia Bunu Farmacia - e ci fa particolarmente piacere che questo accada con una farmacia come quella di Unità d’Italia che da sempre è particolarmente attenta alla prevenzione e al benessere. Ogni giorno, con i farmacisti della nostra insegna, scegliamo di confermare e rinnovare la nostra visione del farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Vogliamo essere sempre più vicini alla popolazione e ai territori. Siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità. Auguriamo il miglior lavoro allo staff di Agrigento e siamo certi che insieme realizzeremo un percorso di storie sempre nuove di benessere per la popolazione e il territorio”.