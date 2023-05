Prevenzione oncologica, l’Asp organizza un “open day” con visite gratuite

Su iniziativa dell’Asp il poliambulatorio di Agrigento ospiterà un “open day”, dedicato alla prevenzione oncologica, nella giornata di martedì 16 maggio dalle 10 alle 16.

Sarà possibile ritirare il kit gratuito per lo screening del colon retto (per soggetti dai 50 ai 69 anni), prenotare il Pap/HPV DNA test (screening del collo dell’utero per soggetti dai 25 ai 64 anni) ed anche la mammografia (screening della mammella per soggetti dai 50 ai 69 anni).

L’iniziativa, intitolata “E’ l’ora della prevenzione”, è organizzata dall’Unità operativa centro gestionale screening dell’ASP di Agrigento. Evidenze scientifiche dimostrano che gli screening sono efficaci nel cambiare la storia naturale di alcuni tumori: individuare la patologia in fase iniziale consente il trattamento con una maggiore probabilità di sconfiggere la malattia o, nei casi più gravi, di aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita.