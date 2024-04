“H-Open Week sulla salute della donna”, analisi gratuite da parte dell’Asp

Analisi specialistiche e servizi informativi gratuiti da parte dell'Asp di Agrigento in occasione dell’ "H-Open Week" dedicato alla salute della donna.

L'appuntamento è domani, venerdì 19 aprile, dalle 8.30 alle 14: sarà possibile svolgere visite e consulenze reumatologiche gratuite presso l’ambulatorio di medicina interna al quarto piano, scala B, dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Martedì 23 aprile alle 9.30 è invece in programma l’evento divulgativo dal titolo “Metti in agenda la prevenzione. Cosa sapere e cosa fare. Uno spazio dedicato in rosa", in collaborazione con il con il polo didattico “Arentra" di via Mazzini 122, Agrigento.

L’incontro è rivolto alle studentesse di quinto anno e al personale docente. Tutte le iniziative sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con le indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Queste azioni sono possibili grazie alla collaborazione tra l’Asp di Agrigento e l’osservatorio nazionale sulla salute della donna, grazie alla quale il "San Giovanni di Dio" ha recentemente ottenuto il conferimento di tre bollini rosa.