Il Natale alla caserma dei carabinieri “Biagio Pistone”: s’inaugura il presepe di Roberto Vanadia

Anche la caserma dei carabinieri “Biagio Pistone” ha il suo presepe. Seppur con un’atmosfera natalizia in tono minore in segno di rispetto per la comunità di Ravanusa duramente colpita dalla tragedia di sabato 11 dicembre.

È stato allestito un presepe artistico ideato e costruito dall’artista agrigentino Roberto Vanadia, considerato ormai un assoluto riferimento di eccellenza nella realizzazione di opere statiche che rievocano la Natività.

L’opera sarà visitabile, grazie alla collaborazione dell’Associazione nazionale carabinieri - Sezione di Agrigento - presieduta da Andrea Amodio, dal pomeriggio di venerdì 17 dicembre, dalle 17 alle 20, e tutti i fine settimana. È possibile accedere solo se si è muniti di Green pass.