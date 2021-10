In città sbarca la carovana di sicurezza Vera, pubblici esercizi e polizia uniti contro la violenza sulle donne

Si è presentato oggi ad Agrigento il progetto #sicurezzaVera ideato da Fipe-Confcommercio in collaborazione con polizia di Stato che promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla cultura di genere e agli strumenti per tutelare le vittime di violenza . Il progetto ha il fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, coinvolgendo la rete dei pubblici esercizi, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori.