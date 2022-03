Walk for autism, appello dell'associazione Vitautismo: "Non lasciateci da soli, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

Oggi nell'aula magna del Liceo Politi la presentazione della seconda passeggiata per l'autismo in programma per sabato

“Non lasciateci da soli, abbiamo bisogno sempre del sostegno di tutti, il Covid ha appesantito la situazione dei familiari perché ha costretto i nostri figli all'isolamento, per tanti mesi, dalle strutture di riabilitazione.

Per questo motivo abbiamo bisogno di ricostruire tutto e invito i cittadini a stringersi attorno a di aderire alla passeggiata di sabato prossimo”.

Questo è l'appello lanciato dai microfoni di AgrigentoNotizie, dalla vice presidente dell'associazione “Vitautismo” Angela Rancatore a margine della presentazione dell'iniziativa di sensibilizzazione “Walk for Autism” in programma per sabato 2 aprile alle 9.30 con partenza dalla cittadella sanitaria del viale della Vittoria di Agrigento in occasione della XV Giornata mondiale dell'autismo.

La passeggiata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le istituzioni a promuovere l’inclusione delle persone nello spettro autistico in tutti gli aspetti della vita; di comunicare la condizione di vita delle persone affette da autismo, di dimostrare, contro ogni pregiudizio, come ragazzi e adulti con difficoltà sociali come quelle dell’autismo, possano realizzare attività che dai più sono ritenute impossibili per loro. All'iniziativa, aderiscono diverse associazioni e istituzioni del territorio.