Premio Strega 2024, riconoscimenti a chi porta avanti la battaglia contro la povertà intellettuale: insignito "Il mercante dei libri"

Si legge poco. Le librerie chiudono. Tutto vero, anche ad Agrigento dove c'è però chi non soltanto resiste, ma a "colpi" di libri, incontri con gli autori e iniziative culturali combatte un'autentica battaglia contro la povertà intellettuale. E anche per questa "guerra fredda", ad Alessandro Accurso Tagano - titolare della libreria "Il mercante dei libri" di via Atenea - è arrivato un riconoscimento che non ha eguali. Dopodomani verrà insignito, nell'ambito della XXVIII edizione del premio Strega, di un riconoscimento.

Dopodomani è il giorno in cui verranno annunciati i 12 libri in gara del premio Strega 2024. In questo contesto verranno premiate le librerie indipendenti d'Italia. E c'è, appunto, anche "Il mercante dei libri" di Agrigento. "Le librerie selezionate hanno dimostrato, negli anni, particolare interesse nei confronti della promozione dei libri candidati al premio" - è stato scritto nella missiva inviata ad Alessandro Accurso Tagano a cui verranno consegnati un manifesto della XXVIII edizione del premio (realizzato da Andrea Tarella) e una bottiglia del liquore Strega - .

Il premio Strega è nato nel 1947 dall'incontro di Maria e Goffredo Bellonci con Guido Alberti, "un giovane industriale attento e interessato al mondo della cultura", diceva di lui Maria Bellonci nel suo libro "Il premio strega" raccontando la nascita del riconoscimento. Da allora a oggi poco è cambiato. Il premio continua a fondarsi su un solido legame di amicizia. E la speranza - espressa a chiare lettere dal presidente del premio Alberti Benevento e dal presidente della fondazione Maria e Goffredo Bellonci Giovanni Solimine - è che gli omaggi tributati al battagliero Alessandro Accursio Tagano "possano contribuire a ricreare quel senso di familiarità e solidarietà verso il mondo della cultura".