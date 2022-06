Premio “Penna Maestra 2022”: tra i vincitori anche gli agrigentini Della Monica e Pira

A Noto, domani, sabato 25 giugno alle 9, nella sede del CUMO al palazzo della cultura, gli agrigentini Marilisa Della Monica e Francesco Pira riceveranno il premio “Penna Maestra 2022” insieme ad altri 10 vincitori.

La giornalista Marilisa Della Monica sarà premiata per il suo libro per bambini sul giudice Beato Rosario Livatino ucciso dalla mafia. Il docente universitario e giornalista Francesco Pira per la sua battaglia contro le fake news. I riconoscimenti vengono assegnati a 12 professionisti dell’informazione e comunicazione durante l’evento formativo organizzato da Agirt e Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con il CUMO e il patrocinio del Comune di Noto.

Le motivazioni non sono state anticipate dalla giuria ma saranno rese note poco prima della cerimonia.