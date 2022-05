Premio internazionale di poesia “Rosario Angelo Livatino”: ecco come partecipare alla terza edizione

In occasione del primo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino, che ricorre il 9 maggio, il poeta e scrittore Rosario La Greca organizza la terza edizione del premio internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”. “L’iniziativa - dice l’ideatore dell’iniziativa - si prefigge di ricordare e rendere omaggio alla memoria della nobile figura del giovane magistrato, coraggioso e riservato, permeato da un’immensa fede religiosa, che ha fatto dell’impegno civile la sua missione di vita. Le sue bussole erano il vangelo e il codice, che sempre teneva a portata di mano. La Congregazione delle cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana”.



Il premio internazionale, per scelta di chi lo organizza, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si articola in 2 sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in lingua italiana avente come tema la legalità, la libertà e la giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal giudice Rosario Livatino.Possono partecipare tutti i poeti residenti in Italia e all’estero, purché maggiorenni. Sarà conferito, dal presidente della giuria Rosario La Greca, un premio speciale in memoria della professoressa Ida Abate, insegnante di greco e latino di Rosario Livatino. Previsti anche 3 riconoscimenti internazionali a personalità che si sono distinte nel campo della legalità, della cultura e della musica. Per richiedere il regolamento e la scheda di partecipazione basta inviare un‘e-mail all’indirizzo lagreca.rosario@gmail.com.