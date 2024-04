Premio "Buttitta" giovani: ecco tutti i vincitori dell'edizione 2024

Premio “Ignazio Buttitta", sezione giovani, ecco i vincitori della venticinquesima edizione dell'iniziativa promossa dal centro culturale "Renato Guttuso" di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Ormai da diversi anni abbiamo voluto dedicare una serata esclusivamente alle scuole in quanto la loro partecipazione al nostro concorso è davvero eccezionale, come numero e come qualità degli elaborati presentati – afferma la presidente Lina Urso Gucciardino – una partecipazione ed un interesse che evidenzia il rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana. Un grazie particolare va al lavoro svolto dai loro insegnanti e dai Dirigenti scolastici in

questo importante settore qual è la cultura siciliana”.

La cerimonia di premiazione quest’anno si terrà mercoledì 29 maggio presso l’Ic “Falcone- Borsellino” di Favara. Ecco i vincitori della Sezione Giovani del XXV Premio “Ignazio Buttitta”:

Ic "Brancati” Favara:

U priputenti sbrigugnatu - Eugenio Patti Iª C;

L’amicu - Francesco Savio Tuttolomondo IVª B;

A puisia - Elyde Stuto IIIª E;

A fera - Aurora Gebbia Vª F;

I jochi di na vota – Giuseppe Zambito Vª F.

Ic “Camilleri” Favara:

U vicchiareddru e i picciliddri - Paolo Schifano IVª D;

Sciauru favarisi - Alyson Carlino IIª B;

Bullismu - Giorgia Marchica Iª B;

A paci - Flavia Cimino Iª B;

Rispettu - Classe Vª A.

Ic “Falcone - Borsellino" Favara:

I Sugnu - Mattia Salemi Vª A;

A ricchizza di unn’aviri nenti - Giorgia Simone IIª E;

Tempu di Minnulicchi - Emma Pecoraro IIª E;

Li jochi di na vota - Andrea Pecoraro e Alessio Fiorenza Vª A;

Cara Sicilia - Salvatore Di Giorgio Iª E.

CUNTU: U’ Surfararu - Stefano Milia IIª E.

Ic "Guarino" Favara:

A donna Siciliana - Francesca Bellavia Vª B;

Si cunta e si ricunta - Classe IIIª A.

Ipseoa "Gaspare Ambrosini" Favara:

Na matri - Calogero Mossuto Vª B;

Preghiera - Susy Indelicato Vª S;

Li parenti - Anna Maria Pompeo e Sara Contino Vª C;

Sincerità, lealtà e onestà - Anna Maria Pompeo Vª C.

Ic "Levi Montalcini" Agrigento:

U mari - Marco Butera IIIª B;

A paci ni sta vita - Flavio Lombardo IIIª A;

Girgenti, amuri me - Alessandro Gibilaro IIª B;

Sicilia amuri miu - Danilo Indelicato IIª B.

Ic “Anna Frank" Agrigento:

A primavera - Manuel Montante Iª C

A Gintilizza - Giusy Bonsignore Iª C

U Mari - Giulia Giacalone Iª C

Patri Pinu Puglisi, omu di spiranza - Giulia Alongi Classe IIª D

Ic “Garibaldi" Agrigento:

Cori di mamma - Greta Alaimo, Gaia Gagliano Pisa e Angela Panarini IIIª B

Quannu ti nni issi - Aurora Vella IIIª B

Stu paradisu - Melanie Longo, Marco Marino e Sofia Schembri IIIª B

A to biddizza - Beatrice Incardona e Adele Vella Vª B

CUNTU: U cuntu dei pirati e a scala dei turchi - Antonino Musso e Rosarno Salvatore Vª B

A fuitina - Pasquale Schembri Vª B,

Istituto "Fermi" Aragona:

U curtigliu - Classe IIIª D

U iocu di strata - Classe Vª D

A ricchizza - Antonio Pisano Vª D

Quannu chiovi - Classe IIª BTT

Istituto "Martin Luther King" Favara:

Lassatina di zitaggiu - Antonio Caramanno IIª F

Tri cosi - Manuela Distefano IVª F

I curtiglia - Alessia Simone IVª F

I parenti – Raffaele Chirminisi IIª F