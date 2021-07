Liceo classico Empedocle, il premio "Finazzi Agrò" va alla studentessa Sofia Tuttolomondo

E' stato consegnato oggi, 15 luglio, il premio Finazzi Agrò alla studentessa Sofia Tuttolomondo del liceo classico e musicale "Empedocle" di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico Marika Helga Gatto. Un premio che la famiglia Finazzi Agrò, in collaborazione con la Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, attribuisce ogni anno per sostenere gli studenti più meritevoli dell’istituto e, contestualmente, onorare e ricordare il congiunto Giovanni Finazzi Agrò che fu anche sindaco di Agrigento.

L’assegno di mille euro e l’attestato di merito è stato consegnato alla studentessa in una cerimonia avvenuta in forma ristretta a causa dell’emergenza Covid.

Ha partecipato, in via telematica, la famiglia Finazzi Agrò nella persona del figlio Alessandro Finazzi Agrò che ha elogiato l’operato della dirigente e della scuola tutta nel portare avanti le eccellenze giovanili nel campo degli studi classici.

La dirigente ha ringraziato la famiglia Finazzi Agrò e i professori del Consiglio di classe rappresentati da Alfonsina Di Francesco.