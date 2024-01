Panathlon Club, consegnati al museo Griffo i premi “Fair Play” e “Primavera”: ecco tutti i nomi

La sala “Tommaso Fazello” del museo “Pietro Griffo” di Agrigento ha ospitato la tradizionale cerimonia di consegna dei premi “Fair Play” e “Primavera” per l’anno 2023 organizzata dal Panathlon Club della città dei templi.

Nel corso della manifestazione sono state anche assegnate le benemerenze nazionali attribuite dalla Commissione nazionale del Coni a dirigenti, atleti e tecnici.

La serata è stata condotta dal presidente del Panathlon di Agrigento Gerlando Amato e dal delegato provinciale del Coni Antonella Attanasio, alla presenza di alcune autorità civili e militari tra i quali il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l’assessore Carmelo Cantone, il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Ventriglia e diversi presidenti regionali delle federazione sportive.

Prima dell’inizio della manifestazione è stata ricordata la figura di Giuggiola Anzalone ,recentemente scomparsa socia del club agrigentino a cui poi è stato dedicato un minuto di silenzio.

I riconoscimenti nazionali sono andati a Antonio D’Anna (dirigente A.S.C.), Salvatore Fucà (dirigente F.IG.C. – AIA), Nazareno Lo Bello (dirigente F.I.G.E.S.T),

Vincenzo Bono e Santo Tirnetta (campioni italiani di video e safari fotografico subacqueo), Francesca Muscarella (allenatrice della squadra femminile di pallamano Guidotto di Licata).

Premi “Fair Play” per la promozione sportiva all’Acpd “Colleverde “di Agrigento, associazione nata nel 2011 che si è distinta per la crescita e l’educazione dei ragazzi che ne fanno parte.

Premio alla carriera a Santino Lo Presti (presidente onorario della Lega nazionale dilettanti della Sicilia , coordinatore nazionale per la FIGC, capo delegazione squadra nazionale femminile di calcio under 20.

Premio alla memoria a Salvatore Saieva, figura storica del calcio siciliano. Ha diretto per 48 anni la federazione agrigentina iniziando nel lontano 1965 fino al 2013 quando ha deciso di lasciare e dedicarsi alla famiglia.

Premio per il gesto a Roberto Gallo, in forza alla Capitaneria di Porto Empedocle, distintosi per il salvataggio estremo di un bagnante in balia di una fortissima corrente a circa 150 metri dalla riva, nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare "Paliko" di Sciacca.

I premi ”Panathlon Primavera”, riservati ad atleti del settore giovanile che hanno ottenuto risultati in campo nazionale ed internazionale sono stati consegnati, per le arti marziali - sezione Kumitè - agli atleti della “Ippon Karate Lentini”: Virginia Arcilesi, Emma Colletti, Irene Marturano, Andrea D’Anna e Paolo Propizio.

Per la pesca sportiva a Gabriele Piraneo dell’A.D. Club sportivo subacqueo Agrigento, componente della squadra nazionale campione del mondo under 21 e vicecampione mondiale di categoria di surfcasting (pesca di superficie).

Per la ginnastica aerobica agli atleti della ASD “Il Discobolo” di Sciacca: Andrea Tornetta e Maria Andrè Barsalona, campioni italiani Junior B individuali e di coppia.

Per il padel agli atleti Giorgia Di Paola e Matteo Platania che hanno partecipato con ottimi piazzamenti ai campionati mondiali giovanili in Paraguay.

Per il tennis al promettente Mattia Gucciardo del club ”Città dei templi” di Agrigento.

Per la scherma all’atleta Vittoria Becchina dell’ASD “Il Discobolo” di Sciacca.

Per il pattinaggio all’atleta Flavio Turano dell’ASD polisportiva AICS di Agrigento, ottavo posto al campionato italiano categoria allievi nella specialità dei 100 metri sprint.

Per la danza sportiva agli atleti Azzurra Gagliano, Gabriele Rinallo, Agnese Iannello e Samuele Failla dell’A.S.D. “Giada school dance Academy” di Canicattì.

Per la vela all’atleta Angelo Rampello del club nautico “Punta piccola” di Agrigento.

Per il golf all’atleta Gloria Campione.

Per il ciclismo all’atleta Chiara Vitello dell’A.S.D. “Racing team Agrigento”, scuola di ciclismo nella Valle.

Premiati anche atleti e tecnici appartenenti al settore paraolimpico. Per l’atletica leggera Alessia Friscia dell’A.S.D. polisportiva “Agatocle Sciacca Terme”, campionessa italiana indoor nei 60 e nei 200 metri piani e campionessa nazionale all’aperto nei 100, 200 metri e salto in lungo.

Per la ginnastica artistica Asja Abate (atleta), Ilenia Trupia (tecnico federale dell’A.S.D. “Kerkent Gym Team” di Agrigento.

Per la vela Riccardo Terrazzino (prodiere) e Benedetta Timineri (timoniere) del club nautico “Punta Piccola” di Agrigento.