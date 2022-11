Sede distaccata della prefettura, ecco i nuovi orari di ricevimento del pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al fine di razionalizzare e di rendere più efficiente il servizio di ricevimento dell’utenza degli Uffici dell’Area III - “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, ubicati presso la Sede distaccata di questa Prefettura, in via Panoramica dei Templi n. 6, si comunica che, a partire dal 21 novembre 2022, il pubblico sarà ricevuto esclusivamente nelle giornate di martedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e di giovedì, dalle 15,00 alle 17,00.

Si informa, inoltre, che la corrispondenza può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefag@pec.interno.it e che chiunque abbia necessità di fissare un appuntamento o di acquisire informazioni sui procedimenti amministrativi, può inviare la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria:

Ufficio patenti:

Dott.ssa Maria Mira maria.mira@interno.it 0922-4833635

Sig.ra Carmelina Urso carmelina.urso@interno.it 0922-4833637

Ufficio veicoli sequestrati e confiscati:

Dott.ssa Maria Pia La Corcia mariapia.lacorcia@interno.it 0922-4833649

Dott. Salvatore Di Stefano salvatore.distefano@interno.it 0922-4833640

Sig. Stefano Farruggia stefano.farruggia@interno.it 0922-4833620

Ufficio assegni:

Dott. Stefano Girgenti stefano.girgenti@interno.it 0922-4833614

Sig. Carmelo Seminerio carmelo.seminerio@interno.it 0922-4833615



Ufficio ricorsi al Prefetto per violazione del CdS e della normativa anti-covid

Dott.ssa Patrizia Fera patrizia.fera@interno.it 0922-4833660

Sig.ra Letizia Puccio letizia.puccio@interno.it 0922-4833633

Ufficio ricorsi al Giudice di Pace

Dott.ssa Anna Contino anna.contino@interno.it 0922-4833646