Prefettura, nuovi orari di ricevimento nella sede distaccata: tutto quello che c’è da sapere

La Prefettura di Agrigento ha comunicato i nuovi orari di ricevimento del pubblico nella sede distaccata. Una rimodulazione pensata per razionalizzare e rendere più efficiente il servizio di ricevimento dell’utenza degli uffici dell’Area III: “Sistema sanzionatorio-amministrativo, affari cegali, Contenzioso e rappresentanza in giudizio”. Gli uffici sono ubicati nella sede in via Panoramica dei Templi 6. I nuovi orari saranno in vigore a partire dal 3 luglio. Il pubblico sarà ricevuto esclusivamente nella giornata di mercoledì dalle 9 alle 13 previo appuntamento telefonico preferibilmente tramite e-mail.

Si informa, inoltre, che la corrispondenza può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefag@pec.interno.it e che chiunque abbia necessità di fissare un appuntamento o di acquisire informazioni sui procedimenti amministrativi, può inviare la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o contatti telefonici:

Ufficio ricorsi al Prefetto per violazione del CdS e della normativa anti-covid: 0922/4833660 - 0922/4833633 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Email: patrizia.fera@interno.it? oppure letizia.puccio@interno.it?.

Ufficio assegni: 0922/4833614 - 0922/4833615 (dal lunedì al venerdì dalle dalle 10 alle 13). Email: stefano.girgenti@interno.it? oppure carmelo.seminerio@interno.it?.

Ufficio ricorsi al giudice di pace: 0922/4833646 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Email: anna.contino@interno.it?.

Ufficio veicoli sequestrati e confiscati: 0922/4833649 - 0922/4833624 - 0922/4833620 (martedì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 15,30 alle 16,30). Email: mariapia.lacorcia@interno.it? oppure salvatore.distefano@interno.it? oppure stefano.farruggia@interno.it?.

Ufficio patenti: 0922/4833635 - 0922/4833505 (martedì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 15,30 alle 16,30). Email: maria.mira@interno.it? oppure carmendaniela.cimino@interno.it?.

Si precisa inoltre che l’utenza verrà ricevuta solo previa presentazione della comunicazione e-mail dell’ufficio di conferma dell’appuntamento, salvo situazioni di particolare urgenza che verranno valutate caso per caso da parte del personale degli uffici.