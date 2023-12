Accoglienza dei migranti, siglata convenzione tra Prefettura e Farm Cultural Park

E' stato sottoscritto questa mattina dal prefetto di Agrigento Filippo Romano e dai rappresentanti della Fondazione Farm Cultural Park un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione in materia di accoglienza dei migranti tra i due enti.

L'accordo avrà durata biennale e vedrà la realizzazione di "iniziative creative e culturali per migliorare gli ambienti di accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento, con particolare riferimento al nuovo Hotspot di Porto Empedocle e agli uffici destinati allo Sportello unico immigrazione della Prefettura".

In particolare Farm fornirà, a titolo gratuito, competenze, risorse umane e materiali per la realizzazione di progetti e azioni creative e culturali, mentre la Prefettura fornirà il supporto istituzionale necessario per agevolare la realizzazione dei progetti, nonché a facilitare il coordinamento

tra le parti interessate. Tra le iniziative previste: la realizzazione di percorsi di orientamento e accompagnamento per i migranti, attraverso attività culturali e creative; l'organizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento per i migranti, al fine di favorire il loro inserimento sociale e la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'immigrazione rivolte alla cittadinanza.

"L'accordo sottoscritto oggi - commenta il prefetto Filippo Romano - è un passo importante per migliorare l'accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio è fondamentale per garantire ai migranti un'accoglienza dignitosa e inclusiva".