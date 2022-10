Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, webinar gratuiti per i cittadini

I cittadini della provincia di Agrigento potranno usufruire dei webinar gratuiti organizzati dall’azienda per migliorare le conoscenze dei cittadini sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali

Poste Italiane partecipa alla quinta edizione del mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin2022 e #PrenditiCuraDelTuoFuturo) e per l’occasione anche in provincia di Agrigento continua a promuovere eventi formativi con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

"Per tutto il mese di ottobre - si legge in una nota dell'azienda - i cittadini dell’Agrigentino potranno partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste italiane con l’educazione finanziaria su temi di economia personale e familiare, protezione e previdenza”.

Durante i prossimi eventi, che si svolgeranno il 25 e il 27 ottobre, sono previsti?focus sul tema della pianificazione finanziaria, il risparmio e gli investimenti, la protezione e la previdenza complementare: il relatore utilizzando un linguaggio chiaro metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze?per aumentarne?la consapevolezza ogni qualvolta?sia necessario?compiere delle?scelte di natura economica, per sé e per la propria?famiglia.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2022 - Quello che conta), e sul sito di educazione finanziaria di Poste italiane (https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi), rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.