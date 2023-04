Poste, ad Aragona il primo ufficio in Sicilia che offrirà i servizi del progetto “Polis” per evitare di andare nei tribunali

Aragona da oggi ha un primato: possiede il primo ufficio delle Poste che erogherà i nuovi servizi del progetto “Polis”. Operativo, infatti, lo sportello unico per i servizi del Ministero della giustizia: i cittadini potranno presentare la domanda per gli atti di volontaria giurisdizione.

Ultimati i lavori di adeguamento tecnologico, l’ufficio postale di piazza Meli ha ripreso la propria attività e da oggi i cittadini potranno fruire di servizi come, ad esempio, il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno e il rendiconto dello stato patrimoniale dell’amministrato, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero della Giustizia e Poste Italiane quale soggetto attuatore.

“Con orgoglio abbiamo accolto la scelta del nostro ufficio postale quale sede che inaugura in Sicilia i nuovi attesi servizi. Il progetto Polis è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e grandi aziende come Poste Italiane, e senz’altro un grande segnale di attenzione per il territorio aragonese e i suoi cittadini”: queste le parole del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino.