Poste Italiane, tre nuovi codici di avviamento nell'Agrigentino

Sono operativi i nuovi codici di avviamento postale nei Comuni di Joppolo Giancaxio, Montevago e Palma di Montechiaro. I Cap attualmente in uso resteranno comunque in vigore per tutto il 2024.

Lo fa sapere Poste Italiane con una nota del proprio ufficio stampa. In particolare al Comune di Joppolo Giancaxio è stato attribuito il codice 92035, a quello di Montevago il 92038 e il 92044 a Palma di Montechiaro.

"Il codice di avviamento postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio - si legge nella nota -, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, perché ne consente il trattamento automatizzato sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere".