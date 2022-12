"Le tutele del risparmiatore e del consumatore": Poste Italiane chiude la rassegna di convegni web

I cittadini della provincia di Agrigento potranno?partecipare, domani, a un nuovo appuntamento di educazione finanziaria. L’incontro, dal titolo "Le tutele del risparmiatore e del consumatore", chiude la rassegna dei nove convegni web previsti per il 2022 da Poste Italiane.

Accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti possono interagire via chat con i relatori e con gli esperti di educazione finanziaria di Poste Italiane.



Durante la sessione, dalle 17 alle 18, ciascun esperto attraverso un linguaggio chiaro e diretto esporrà ai partecipanti le forme di tutela che la normativa mette a disposizione dei cittadini titolari di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e di finanziamento e verranno fornite indicazioni sulle autorità di vigilanza dei settori di riferimento. Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione e una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta collegarsi al linkhttps://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=612CWBP&isFromUp=true.