La provincia sempre più digitale, rilasciate 100 mila identità Spid

Poste Italiane: "Traguardo straordinario, è l'unico strumento per accedere a tutti i servizi abilitati dal sistema pubblico"

Circa 100 mila identità digitali Poste ID rilasciate da Poste Italiane in provincia di Agrigento.

"L’identità digitale - spiega Poste Italiane con una nota - consente di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e imprese aderenti".

Per richiedere l’identità digitale di Poste Italiane è sufficiente accedere a posteid.poste.it e scegliere uno dei metodi di riconoscimento disponibili.

"Ottenere SPID da casa - spiega Poste Italiane - è molto semplice: i titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere SPID in modalità completamente digitale dal sito posteid.poste.it. In alternativa è possibile registrarsi tramite l’AppPosteID, scaricabile gratuitamente da AppStore o Google Play, e identificarsi con un documento elettronico (Passaporto o Carta d’Identità Elettronica) o tramite un bonifico di 1€ disposto da un conto a sé intestato (importo che sarà restituito in automatico, al netto delle eventuali commissioni bancarie applicate dalla banca del richiedente).Con l’AppPosteIDanchel’utilizzo dell’identità digitale è molto semplice: è sufficiente inquadrare il QR Code riportato sulle pagine di login e autorizzare le richieste d’accesso attraverso il riconoscimento facciale".

Poste Italiane aggiunge: "E’ possibile anche richiedere l’Identità Digitale registrandosi suposteid.poste.ited effettuare il riconoscimento di persona direttamente in un Ufficio Postale. Si ricorda che nell’ottica di limitare attesee assembramenti e per agevolare l’operatività del servizio, per richiedere il rilascio dell’Identità Digitale SPID negli Uffici Postali della provincia di Como è necessario prenotarsi tramite una delle APP di Poste Italiane (Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay), Whatsapp al numero 371-5003715 o il sito www.poste.it".