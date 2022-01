Poste Italiane, nuovi servizi nei piccoli Comuni della provincia

Due nuovi ATM Postamat installati a Comitini e Sant’Angelo Muxaro, altri 4 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 21 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling di 42 cassette rosse di impostazione, 18 uffici postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito, due comuni - Calamonaci e Comitini - con 3 nuove cassette postali “Smart”, in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini.

Sono questi alcuni tra gli interventi realizzati ad oggi nei piccoli comuni della provincia di Agrigento nell’ambito del programma promosso da Poste Italiane a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei piccoli comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

"In provincia di Agrigento - si legge in una nota di Poste Italiane - l’azienda ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 5 uffici postali, mentre nella sede di Siculiana sono state abbattute le barriere architettoniche. Inoltre, per la valorizzazione del territorio sono stati realizzati 3 programmi di filatelia, mentre per 6 Comuni è stato erogato il servizio di tesoreria e 17 scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola”.