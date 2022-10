Poste e odontotecnici a braccetto: servizi esclusivi per i professionisti

Poste Italiane e Federodontotecnica, associazione-comunitaria della categoria odontotecnica presente, con proprie sedi, su tutto il territorio nazionale, hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi e prodotti innovativi a supporto degli affiliati della provincia di Agrigento.

"Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane - si legge in una nota dell'azienda -, presente con 73 uffici postali nella provincia di Agrigento e al ruolo di Federodontotecnica, i professionisti odontotecnici possono beneficiare dei molteplici servizi e prodotti disponibili in modo conveniente e funzionale alle loro esigenze".

In particolare, possono contare su Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali e internazionali e Pick Up Light per il ritiro di corrispondenza destinata in Italia e all’estero fino a un massimo di due chili.

Poi ancora PosPostepay, che consente di accettare presso il proprio punto vendita fisico o in mobilità, le transazioni tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai circuiti di cui l’impresa stessa ha richiesto l’abilitazione e Conto Bancoposta Business Link per gestire incassi e pagamenti operando su web e app.

Infine Posta Elettronica Certificata che permette di inviare tramite posta elettronica comunicazioni e documenti con elevato livello di sicurezza oltre a Servizi di Conservazione e Gestione Documentale per conservare i documenti in modalità informatica a norma.

Il presidente di Federodontotecnica Vito Lombardi commenta: "Un ulteriore passo è stato fatto dalla comunità professionale di Federodontotecnica per aiutare e tutelare i propri affiliati. Questo accordo con Poste Italiane permetterà a molti odontotecnici italiani di avere servizi esclusivi, che solo Poste Italiane hanno, e soprattutto di averli ad un prezzo particolarmente vantaggioso".