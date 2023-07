Educazione digitale: tornano i webinar di Poste Italiane

Prosegue il progetto di Poste Italiane dedicato a liberi professionisti e piccoli operatori economici. L’azienda, all’interno del percorso di educazione digitale, ha programmato alcune sessioni per permettere ai lavoratori di ampliare la propria conoscenza sull’ecosistema digitale in continua evoluzione.

"L’obiettivo - si legge in una nota dell'azienda - è permettere a piccoli operatori economici e liberi professionisti di approcciarsi con consapevolezza alle diverse innovazioni per digitalizzare e far crescere la propria attività".

In occasione dell’appuntamento di domani alle ore 15, ha inserito, per incontrare le esigenze di tutti i cittadini, il supporto LIS – Lingua Italiana dei Segni. Durante la sessione della durata di un’ora circa, il relatore offrirà una panoramica sull’evoluzione delle innovazioni digitali applicate al business. Si parlerà di modalità di interazione degli utenti, oggi sempre più digitali, delle loro aspettative e infine della possibilità da parte delle aziende di offrire servizi ibridi dove on line e off line si integrano perfettamente consentendo di valorizzare la relazione con il cliente.

Per i cittadini della provincia di Agrigento sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat. Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.