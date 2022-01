Rinnovo del bollo auto, Poste Italiane: "Ecco come farlo da remoto con la nostra app"

Anche per i cittadini della provincia di Agrigento rinnovare il bollo auto con Poste Italiane è semplice, veloce e sicuro attraverso il sito e le app aziendali.

Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati su www.poste.it oltre che per i correntisti BancoPosta e i

titolari di carte Postepay. Inoltre è possibile effettuare il pagamento sia dalle App di Poste Italiane (app Postepay, app

BancoPosta e app Ufficio postale), sia dal sito www.poste.it utilizzando uno degli strumenti di pagamento abilitati.

"Poste Italiane - si legge in una nota dell'azienda -, in questo momento di emergenza sanitaria, rinnova l’invito ai cittadini della provincia di Agrigento a rivolgersi negli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili".