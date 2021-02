Poste, tutti gli uffici dotati di misure antiCovid

Uffici postali pienamente in sicurezza nella lotta al Covid-19. Sin dall'inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, Poste Italiane si è impegnata per garantire un servizio sicuro nei 73 uffici postali della provincia di Agrigento.

L'azienda, infatti, ha avviato un programma di screening con tamponi rapidi - ma su base volontaria - i 395 dipendenti degli uffici per limitare il contagio e ha provveduto a dotare 69 uffici di termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea. L'accesso ai locali è inoltre consentito esclusivamente con mascherina protettiva ed è contingentato in base alle dimensioni della sala al pubblico.

Poste Italiane ha inoltre previsto un graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale, con un progressivo ampliamento dell’operatività degli uffici: in provincia, infatti, da oggi ha riaperto al pubblico la sede di Favara 2 sita in via Carlo Alberto 20 disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

"Per limitare code e assembramenti e per agevolare l’operatività del servizio - dice una nota - è ora necessario prenotarsi per richiedere il rilascio dell’Identità digitale Spid, Poste Italiane ha esteso tale possibilità a tutti gli uffici postali della provincia di Agrigento, anche i più piccoli e periferici e privi del gestore delle attese. L’appuntamento può essere fissato tramite una delle App di Poste italiane, il sito web www.poste.it oppure tramite whatsapp al numero 371-5003715".