Turismo post pandemia, Rocco Forte: "Serve un porto dedicato"

"Dopo due anni di pandemia prevediamo un numero di ospiti record, in arrivo in particolare dagli Stati Uniti". Ad annunciarlo, durante un evento promosso dal gruppo turistico Mangia è sir Rocco Forte, titolare dell'omonima catena di hotel di lusso.

Forte è inoltre intervenuto sul futuro delle terme, sostenendo che "se non si è ancora trovato un imprenditore disponibile ad intervenire è perché fino ad oggi non è mai stato fatto un bando internazionale in modo intelligente" e ha evidenziato come oggi sia necessario che Sciacca si doti di un porto turistico, che permetterebbe imporatanti "margini di crescita" rispetto agli arrivi.