Il danneggiamento della Rotta delle citazioni, il sindaco ricolloca le tabelle

Dopo una settimana dall'atto vandalico, sono tornati al loro posto i pannelli artistici della Rotta delle citazioni a Porto Palo di Menfi. La cerimonia simbolica di posa dei cartelli è stata tenuta dal sindaco Vito Clemente che aveva subito denunciato l'episodio ai carabinieri.

"Schiena dritta - ha detto il sindaco - verso la sensibilizzazione al rispetto del territorio, delle risorse, delle strutture. Mi rimane una sola amarezza ma la tengo per me (per adesso) consapevole che la sensibilità non si inventa nè si costruisce ma si porta nel Dna".