"Con grande energia ha saputo affrontare i problemi": premio "Mondo donna" al sindaco Ida Carmina

Premio "Mondo donna" ad Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle. L'amministratore è stato insignito, a Capo d'Orlando, nell'ambito della settima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco della città messinese e dell’accademia della musica, con il patrocinio del Comune.

I premi assegnati sono stati 11. Al sindaco di Porto Empedocle è andato, appunto, quello per il settore "donne e politica”.

“Abbiamo scelto la Carmina – ha spiegato Salvatore Monastra, ideatore del premio e presidente della Pro Loco, - per quello che ha fatto. Un sindaco che ha trovato il dissesto, che ha dovuto fronteggiare la pandemia di Covid-19 e infine il fenomeno migratorio. Una donna che con grande energia ha saputo affrontare questi problemi con una squadra di giovani assessori. Una donna che ha avuto una grande forza d’animo e forza caratteriale senza cedere a facili critiche”.

Tra le premiate Giovanna Botteri giornalista Rai; Concetta Castilletti, biologa per la scienza; Daniela Giaimo per la musica classica; Roberta Sava per la musica leggera; Nella Natoli attrice; Gabriella Lanza escursionista per lo sport; Nadia Terranova per la letteratura; Maria Toscana insegnante impegnata nel campo del recupero disabili e delle attività sociali. Insigniti anche Giulia Giuffrè imprenditrice e lo chef Pinuccia Di Nardo per la gastronomia.

“In un momento in cui gli amministratori delle nostre città sono spesso criticati e dove la riconoscenza è cosa rara – ha commentato Ida Carmina - non posso che ammettere come questo riconoscimento mi ha sorpreso positivamente. La cosa più bella è che arrivi da lontano, dove le cose si vedono con distacco e imparzialità. E’ chiaro che l’azione amministrativa svolta nei vari campi con la venuta del viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e del presidente dell’autorità portuale Pasqualino Monti per lo sviluppo del nostro porto, ma anche del viceministro agli Interni Vito Crimi per la vicenda immigrazione, ha mostrato come il nostro impegno sia stato al massimo livello, nonostante le difficoltà finanziarie. Dedico questo premio a tutti i miei collaboratori, dagli assessori agli impiegati, ma soprattutto a quei cittadini che malgrado tutto continuano a sperare in una Porto Empedocle migliore”.

Quest’anno è stato instituito anche il premio Sergio Granata giornalista recentemente scomparso. Il premio è stato attribuito a Giuseppina Paterniti ex direttore del Tg 3 e attuale direttrice editoriale dell’offerta Rai.