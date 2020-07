Nido di Caretta caretta davanti alla Capitaneria di Porto Empedocle

Un nido di Caretta Caretta a Porto Empedocle. Ad annunciarlo è il Wwf Sicilia Area Mediterranea.

"La mamma tartaruga - dice il presidente Mazzotta - ha pensato bene di deporre davanti alla Capitaneria di Porto: quale luogo può essere più sicuro di questo. In sicurezza rispetto a morbose curiosità con cui spesso i volontari del Wwf sono costretti a confrontarsi. Per far capire a tutti che la natura è fragile di fronte al gigante della massa. Il nido è stato messo in sicurezza grazie al pronto intervento degli operatori della vicina riserva di Torre Salsa, adesso bisognerà attendere che le uova maturino e a fine settembre".