Mancano le info dal Comune per i turisti? Ci pensa... un panettiere

Ci sono i numeri di telefono del gommista, delle farmacie, delle forze dell'ordine, di alcune attività recettive, tutti ben leggibili su un cartellone. A fornire queste indicazioni apparentemente banali non è stato però il Comune di Porto Empedocle o la Pro Loco, ma il titolare di un panificio della zona bassa della cittadina marinara, forse stanco di vedere turisti disorientati, alla ricerca di servizi anche essenziali.

Nel centro empedoclino da anni nessuno si è premurato di realizzare una cartellonistica informativa tale, da soddisfare le legittime esigenze di chi non è del posto. Gente che arriva da ogni parte del mondo che fino a qualche giorno fa non sapeva dove si trovasse una farmacia, il parcheggio del camper o altri servizi molto spesso prioritari per chi è in vacanza.

Lo scopo è quello di rafforzare e attrarre la numerosa platea di villeggianti dando loro un servizio che potrà tornare utile durante la loro permanenza. Una iniziativa che non ha avuto nessun costo a carico, bensì promossa esclusivamente dall'azienda per dare un servizio all utenza. L'obiettivo è soddisfare la platea turistica in transito, rafforzando l'idea che Porto Empedocle sia un borgo marinaro di meta turistica altamente ambito. La dimostrazione di ciò è data dalla crescita spropositata di numerosi B&B e dai numerosi locali culinari che richiamano le prelibatezze mediterranee. Tutte attività che adesso potranno essere più facilmente rintracciabili, grazie a un semplice cartellone, a spese di un privato.