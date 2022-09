Dodici canzoni in 4 anni: Isabella Miraglia impazza sul web con il suo reggaeton che incontra il neomelodico

L’ultimo singolo s’intitola “Ma chi si”, con tanto di videoclip, ma ne ha già collezionati 12 da quando ha intrapreso la carriera discografica nel 2018. Lei si chiama Isabella Miraglia e la sua caratteristica che la contraddistingue nella sempre più intricata giungla delle piattaforme di streaming musicale è un reggaeton contaminato da sonorità neomelodiche.

I video con le canzoni di Isabella Miraglia sono già stati visti da oltre un milione di persone ma è soprattutto l’attività dal vivo che le ha consentito di farsi conoscere dal grande pubblico: oltre 50 concerti in tutto il mondo.

Nel 1993 ha dovuto abbandonare Porto Empedocle per trasferirsi con i genitori in Belgio, ma non ha mai dimenticato la sua terra e le sue origini. In questo momento si trova in Italia per un nuovo progetto discografico, sempre legato ai generi latin e reggaeton che rimangono la sua inconfondibile cifra stilistica.