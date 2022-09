Il dj empedoclino Charlie Iapicone si esibisce al “Fabric”: a 26 anni è in una delle consolle più prestigiose di Londra

Ha solo 26 anni ma ha già deciso che “fare il dj” sarà la sua attività principale. Non è facile dedicarsi a questo lavoro - che nasce prima di tutto dalla passione per il collezionare musica per poi condividerla in pubblico generando emozioni - a livello professionistico. In un territorio decentrato e difficile come la provincia di Agrigento spesso risulta quasi impossibile. Ma in 12 anni di attività Charlie Iapicone, empedoclino, è riuscito non solo ad oltrepassare i confini siciliani ma anche quelli italiani approdando a Londra e riuscendo ad esibirsi non in un club qualunque, ma addirittura al “Fabric”.

“Un’esperienza entusiasmante - ha detto Charlie - che segna l’inizio di un percorso che ormai ho deciso d’intraprendere in maniera definitiva. Non solo tornerò a suonare presto in questa prestigiosa consolle, ma mi trasferirò stabilmente a Londra perché è lì che si concentra tutto”.

La capitale britannica, infatti, è stata sempre un punto di riferimento indiscutibile per qualsiasi corrente musicale, per chi ama fare ricerca, possedere rarità e chicche introvabili. Non poteva fare eccezione la cosiddetta “club culture” che, a Londra, attrae il pubblico più esigente e competente. E naturalmente i dj con maggior talento.

Charlie Iapicone ha così mostrato di avere tutte le risorse per entrare in questo circuito internazionale molto ristretto e di qualità.

Lo prova anche la sua attività parallela di producer, ormai imprescindibile per i dj. Negli ultimi 2 anni ha realizzato 8 tracce tutte presenti nelle principali piattaforme di streaming. Una di queste, che fa parte dei suoi esordi discografici, s’intitola “Il Santo Nero” ed è un chiaro riferimento e un omaggio alle sue radici.

Ma quella che ha avuto più successo fino a questo momento, che non figura tra le prime 8 perché realizzata insieme a Len Vitz, si chiama “Playhouse 1973” ed è un rifacimento del disco di Vince Charming intitolato “Silk 86”. E’ stata un grande successo nel circuito underground, a tal punto che la star Jamie Jones ha deciso di proporla durante un esclusivo evento del progetto “Cercle Music”.