Nuovo portale turistico e app per conoscere la città: finanziato progetto al Comune di Naro

Un portale turistico e un'app che guideranno i visitatori tra le bellezze di Naro. La Regione Sicilia ha finanziato con 53mila euro un progetto presentato dall'amministrazione comunale della Fulgentissima.

Il portale, oltre a documentare e pubblicizzare le bellezze monumentali, artistiche e naturali, consentirà l’interazione coi turisti e visitatori che chiederanno notizie ed informazioni o che vorranno fissare appuntamenti per la visita dei monumenti o prenotazioni per fruire dei servizi pubblici e privati dell’offerta turistica promossa dalla Città di Naro. I turisti e visitatori, ma anche coloro che vogliono conoscere gli itinerari turistici locali, potranno inoltre scaricare nel loro telefonino un’apposita applicazione che li guiderà virtualmente e interattivamente nelle strade di Naro, nei suoi panorami e paesaggi (compresi quelli lacustri), nei monumenti medievali e barocchi della città.

“Sono felice che finalmente un altro obiettivo sia stato conseguito dall’Amministrazione Comunale sul versante turistico e culturale - dice il sindaco Mariagrazia Brandara -. Adesso Naro potrà rilanciare e diffondere la conoscenza del suo rinomato patrimonio archeologico, medievale e barocco in modo organico e compiuto attraverso un’offerta promozionale di alto livello che si sostanzia in un portale turistico di elevata qualità e in un applicazione tecnologica di ottima fattura".