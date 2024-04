I "ponti" del 2024, tutte le date per regalarsi qualche giorno di vacanza: fine anno coi "botti"

Gli amanti dei "ponti" possono parzialmente ringraziare questo 2024. Dopo quello ormai prossimo del 25 aprile, un giovedì da fare incastrare con il venerdì 26 e il fine settimana che chiude in domenica 28, gli appassionati delle vacanze da incastrare in mezzo alla settimana lavorativa dovranno attendere addirittura la fine dell'anno. Il riferimento va soprattutto ai dipendenti degli enti pubblici, mentre per il mondo della scuola gli scenari sono diversi. Facile prevedere però la disposizione da parte dei Comuni delle ormai tradizionali disinfestazioni strategiche, proprio in occasione di questi ponti.

A "saltare" sarà il ponte per il Primo maggio, un mercoledì, che non consente alcun tipo di incastro nel calendario, ma solo le tradizionali grigliate o gite fuori porta.

Così come il 2 giugno sarà implacabile, trattandosi di una bellissima domenica, quasi certamente di sole, ma pur sempre domenica. Sarà novembre a iniziare a dare qualche speranza ai più pigri. Il primo novembre "rosso" sarà un bellissimo venerdì, andando a "sposarsi" perfettamente con il sabato 2 e la domenica 3. Anni fa ci sarebbe stato anche il 4 novembre, ma quel giorno si lavorerà. Quindi, i "botti" di fine anno. Niente da fare per l'Immacolata, l'8 dicembre sarà domenica. Gli "ingegneri" dei ponti vacanzieri avranno modo di sbizzarrirsi per le feste di fine anno.

Da domenica 22 dicembre al giovedì 26 dicembre ci si potrà sbizzarrire, ovviamente nei limiti delle norme. Facile immaginare tante famiglie intente a organizzare viaggi, sfruttando i giorni di vacanza in fila. Il 2025 inizierà con una tre giorni "da urlo", con sabato 4 gennaio, domenica 5 e lunedì 6, giorno dell'Epifania.