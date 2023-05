Festa della mamma, le dipendenti della Posta: "Esempi virtuosi nelle politiche di sostegno alle famiglie"

Alcune di loro hanno più figli, altre percorrono anche 300 chilometri al giorno per andare e rientrare dal posto di lavoro pur di riabbracciarli ogni sera. Sono mamme che lavorano. Poi, quando tornano a casa svolgono il loro ruolo di madri. In occasione della loro festa, le mamme di Poste Italiane ieri hanno voluto mandare il seguente messaggio: “Tutto questo è realizzabile solo grazie alla rete familiare e grazie alle politiche di sostegno alla famiglia sulle quali c’è ancora tanta strada da fare ma anche tanti esempi virtuosi cui fare riferimento, sia nel pubblico che nel privato”.

In provincia di Agrigento ci sono oltre 200 dipendenti donna in Poste Italiane, con oltre il 40% di presenza femminile nel mondo degli uffici postali. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Poste Italiane ha ottenuto la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

In azienda è disponibile inoltre un percorso dedicato alla neo genitorialità. Si chiama “Lifeed” e ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Per celebrare la festa della mamma, Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica disponibile nelle sedi con sportello filatelico di Agrigento Centro e Sciacca.