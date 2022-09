Pluripiano chiuso dopo l'incendio, il Codacons: "Riaprire con i soldi della tassa di soggiorno"

"L’amministrazione valuti l’immediata messa in funzione del Pluripiano con i fondi della tassa di soggiorno, visto che, come previsto, si possono spendere per servizi al turismo. E se non è servizio al turismo questo, quale sarebbe il servizio al turismo?". Lo scrive, chiedendo l'immediata riapertura del parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni, il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza Enti Locali di Codacons: Giuseppe Di Rosa.

"Il Comune con la gestione Miccichè, grazie alle iniziative di Codacons, ha introitato circa 200.000 euro dalla società che gestiva il pluripiano ed ancora ne deve introitare altrettanti. Vengano spese le somme necessarie alla riapertura del pluripiano. Una attività che frutta non va chiusa per una spesa che viene solo anticipata".