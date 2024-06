“Plastic free” torna all’opera: giornata speciale di pulizia della spiaggia a Menfi

“Plastic Free” sarà a Menfi domenica 9 giugno. E’ solo una delle innumerevoli tappe di una vasta campagna di pulizia e sensibilizzazione che tocca tutta Italia. “Plastic free” è una onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, che mette in campo tante persone volenterose che, nello specifico caso di questo weekend, saranno dislocate in ben 87 località italiane alle quali se ne aggiungeranno 15 all’estero.

“Saremo impegnati – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic free Onlus - in un clean up per sensibilizzare la gente sulle conseguenze dell’abuso di plastica e sull’inquinamento prodotto dal suo frenetico utilizzo. L’unica vera soluzione è ridurre tutta quella superflua: il riciclo, infatti, non basta poiché non tutta la plastica è riciclabile e non tutta la plastica viene riciclata. L’impegno concreto dei nostri volontari testimonierà l’importanza cruciale di intervenire e dagire sin da ora affinché si possa avere un pianeta sano domani. Invitiamo i cittadini volenterosi, grandi e piccini, a prendere parte alle nostre iniziative: è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it”.