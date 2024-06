Spiagge invase dai rifuti, i volontari di Plastic free in campo anche in provincia

L’onda blu dei volontari Plastic free arriva anche in provincia di Agrigento. Nello scorso week end la onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha ripulito spiagge di Castelvetrano e Menfi, con 38 giovani e giovanissimi che hanno rimosso 90 chili di rifiuti.

"Si stima che ogni minuto venga versato negli oceani un camion di rifiuti di plastica: una rotta – dichiara Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free – che dobbiamo invertire immediatamente per preservare la nostra stessa sopravvivenza sulla Terra. Nei clean up, ci siamo anche concentrati sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta, raccogliendone 65 chili: ogni anno in Italia 14 miliardi di ‘cicche’ vengono dispersi nell’ambiente e con loro – aggiunge – oltre 4.000 sostante chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Gesti e abitudini non più tollerabili che devono necessariamente finire. Invitiamo chiunque voglia darsi da fare ad iscriversi gratuitamente alle prossime pulizie ambientali che, settimanalmente, organizziamo – conclude Fabio Pipitone -: è sufficiente iscriversi sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi".