"Tuttopizza", Mario Ciulla di "Granofino" unico agrigentino protagonista a Napoli

Mario Ciulla, titolare di "Granofino" ad Agrigento, è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di "Tuttopizza" svoltasi alla "Fiera d’Oltremare" a Napoli dal 20 al 22 maggio. Si tratta di uno degli eventi di punta del mondo della pizza in Italia che ha visto l'esibizione dei migliori pizzaioli d’Italia coadiuvati dalle migliori aziende del settore.

Protagonista dell’evento, con una serie di cookingshow durante i tre giorni della fiera presso il corner di Molino Riggi all’interno dello stand Luigi Castaldi Group è stato appunto Ciulla che, coadiuvato dal suo assistente Fabio Carapezza, ha deliziato il palato dei visitatori.

Ciulla ha anche presentato anteprima la pizza “Valtellina” una delle novità del menu estivo del suo locale realizzata con bresaola di manzetta prussiana, formaggio Bitto Dop e carpaccio di mela e rucola selvatica.

"Portare con le mie pizze la Sicilia – ha commentato Mario Ciulla – insieme alle pregiate farine di Molino Riggi, ad uno degli eventi del mondo pizza più importanti d’Italia come il Tuttopizza di Napoli è stato per me motivo d’orgoglio. Tre giorni in cui abbiamo fatto assaporare la Sicilia ai tanti visitatori che hanno affollato la Mostra d’Oltremare e lo spazio di Molino Riggi all’interno dello stand Luigi Castaldi Group. Per l’occasione ho voluto presentare anche prodotti iconici siciliani come lo sfincione che ha riscosso tantissimo successo tra i presenti che lo hanno degustato".