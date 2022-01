Da Raffadali a Sanremo: Vincenzo La Porta tra i pizzaioli ufficiali del Festival

Il giovane pizzaiolo agrigentino Vincenzo La Porta si prepara per volare a Sanremo in occasione del festival della canzone italiana, dove, per il secondo anno consecutivo, sarà presente come uno dei pizzaioli ufficiali di "Casa Sanremo".

“A Sanremo – spiega il pizzaiolo che gestisce a Raffadali il ristorante 'Le Fontanelle' - porterò un po' di me e della mia filosofia di cucina fondata sulla ricerca delle migliori materie prime accostate con gusto ad un impasto soffice e leggerissimo di tradizione napoletana. Con le mie pizze voglio far fare all’ospite un viaggio nel cuore della Sicilia ma chi frequenta Le Fontanelle sa bene che il viaggio inizia e finisce sempre nell’agrigentino dove abbiamo tantissime materie prime di eccellenza, come il pistacchio Dop di Raffadali, l’oro verde del nostro territorio che è uno degli immancabili ingredienti delle nostre pizze”.