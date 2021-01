L'accademia delle Belle arti dona quindici quindici quadri al Comune

Le opere sono state create il 23 dicembre scorso in occasione di una estemporanea di pittura chiamata “Natale in via Atenea”

Sono quindici i quadri realizzati dai giovani studenti dell'accademia delle belle arti di Agrigento. Tutte le opere andranno ad arredare gli uffici del Comune di Agrigento. A ricevere i quadri è stato il sindaco, Franco Miccichè. Il primo cittadino ha distribuito i quadri ai suoi assessori.

I giovani artisti si sono concentrati sulle bellezze della città, sia del centro storico che della Valle dei Templi. “Vorrei ringraziare – ancora una volta – il preside Prado per l’attenzione che rivolge alla città. Ogni intervento artistico della scuola si traduce in un valore aggiunto per Agrigento e i suoi abitanti. E per questo gli siamo tutti grati. Per quello che ha già fatto e per quello che farà in futuro”.