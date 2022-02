Il pistacchio della Valle del Platani protagonista su Rai Tre: puntata di “Geo” dedicata a un’eccellenza del territorio

L'appuntamento in tv è oggi pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, dalle 16,20 in poi, per seguire la puntata di "Geo", su Rai Tre, che ha in programma la diffusione di un servizio dedicato al pistacchio della Valle del Platani. Sarà raccontata una storia tutta siciliana che descrive minuziosamente le fasi di coltivazione e di lavorazione fino al prodotto finale, ovvero tutte quelle specialità gastronomiche che fanno del pistacchio il loro punto di forza. Si vedranno giovani e anziani che hanno scelto la vita dei campi, quella più semplice, per portare avanti un mestiere o per assecondare una semplice passione che li lega alla propria terra.

Le telecamere di "Geo" sono andate nel cuore della Valle del Platani: una terra poco conosciuta che è compresa tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Uno scenario davvero unico con ii Monti Sicani sullo sfondo e con una biodiversità rimasta intatta nei secoli, come le tradizioni legate alla coltivazione del pistacchio.

"Geo" è una trasmissione televisiva che racconta la terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta ma soprattutto il rapporto tra gli uomini e il territorio, la vita e l'economia nelle grandi città o nelle piccole realtà rurali.