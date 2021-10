Piano di prevenzione della corruzione al Libero Consorzio: ecco le domande per proposte e osservazioni

Ci sarà tempo fino a mezzogiorno del 13 novembre per tutti i cittadini che intendono presentare le proposte e le osservazioni per una possibile rimodulazione dei contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, denominato P.T.P.C.T., del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il triennio 2022/2024.

Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico della procedura aperta alla consultazione.

Il piano è stato approvato dal commissario straordinario Vincenzo Raffo che ha accolto la proposta del segretario generale Pietro Amorosia.

Approvati anche gli obiettivi strategici biennali.

Tra gli obiettivi strategici biennali, l’ente dovrà promuovere e verificare la piena attuazione degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione, garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’ente nelle fasi di progettazione, costruzione ed attuazione del PTPCT. Il piano punta a migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte dell’ente garantendo la piena applicazione degli obblighi di pubblicità.

Tutta la documentazione e il modulo di presentazione delle osservazioni sono visionabili nella sezione “In evidenza” della home page del sito dell’ente, all’indirizzo www.provincia.agrigento.it.

Le possibili osservazioni o proposte di modifica predisposte dai cittadini o dalle associazioni di consumatori al piano potranno essere consegnate direttamente alla segreteria del Libero Consorzio comunale di Agrigento o inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: g.cani@provincia.agrigento.it e i.iannuzzo@provincia.agrigento.it.

Si può anche usare la posta certificata scrivendo a protocollo@pec.provincia.agrigento.it. Le eventuali proposte di modifica al Piano saranno valutate entro il 31 gennaio del 2022.