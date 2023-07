San Leone, installato il nuovo “pesce mangia plastica” del Rotary club

Installato dal Rotary Club di Agrigento il nuovo “pesce mangia plastica” all’”Aquaselz beach club” di San

Leone. La cerimonia di consegna ed installazione si è svolta alla presenza del presidente del Rotary Club di Agrigento Giuseppe La Mendola, di tanti soci rotariani e molti cittadini che hanno applaudito la lodevole iniziativa.

L’installazione artistica aiuterà a sensibilizzare ulteriormente la comunità balneare alla differenziazione della plastica, invitandola a non abbandonare i rifiuti in maniera errata, a salvaguardia e tutela del mare, del territorio e del paesaggio.

La funzione di tale struttura è infatti duplice: funge da contenitore per la raccolta differenziata ed ha una funzione educativa in quanto l’immagine del pesce pieno di plastica offre spunti di riflessione sul tema dell’inquinamento ambientale. Si tratta di una importante azione posta in essere dal Rotary Club di Agrigento in linea con i progetti del Distretto 2110, volti a promuovere la sostenibilità ecologica ed a favorire la tutela dell’ambiente.