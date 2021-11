All'università va in scena “Dante in Sicilia” di Felice Cavallaro con Sebastiano Lo Monaco

Nell'auditorium “Rosario Livatino” del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento è andata in scena la performance teatrale “Dante in Sicilia “ di Felice Cavallaro. Interpreti, oltre allo stesso autore e presidente della strada degli scrittori, anche l'attore Sebastiano Lo Monaco che nello spettacolo è Dante e il poliedrico artista Salvatore Nocera Bracco.

“Dante dopo avere scritto tanto della Sicilia senza esserci mai venuto – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l'autore Felice Cavallaro – arriva in Sicilia. È un gioco, un escamotage per parlare della Sicilia di oggi attraverso i versi delle sue opere. È un trucco – conclude Cavallaro – per convincere tanti ragazzi ad innamorarsi della Divina Commedia e di non considerare dante un mattone”. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del sommo poeta.

