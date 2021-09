Poste, pagamento anticipato delle pensioni: ecco il calendario

Per chi ha scelto l'accredito il ritiro sarà possibile negli Atm, turno in ordine alfabetico negli sportelli

In provincia di Agrigento si pagano le pensioni in anticipo, a partire dal 27 settembre. Per chi ha scelto l’accredito il ritiro è possibile dai 69 Atm postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali

Le pensioni del mese di ottobre, in particolare, verranno accreditate a partire da lunedì per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay evolution. I titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution potranno prelevare in contanti dai 69 ATM postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

"In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti - spiega Poste italiane con una nota -, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio postale di riferimento".

Pertanto, i cognomi dalla A alla C: lunedì 27 settembre

dalla D alla G: martedì 28 settembre

dalla H alla M: mercoledì 29 settembre

dalla N alla R: giovedì 30 settembre

dalla S alla Z: venerdì 1° ottobre.

Poste italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio.