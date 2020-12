Protezione e valorizzazione dei beni culturali, Italia Nostra incontra il sindaco

Valorizzazione e tutela del patrimonio storico e monumentale della città, la sezione agrigentina di Italia Nostra incontra il sindaco Franco Micciché. Presenti alla riunione la presidente Adele Falcetta, la vice presidente Eva Di Betta e la segretaria Marilisa Della Monica.

"I 'beni culturali' – ha spiegato la presidente Falcetta – , l’evoluzione naturale e storica, i centri storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i parchi nazionali, l’ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici: questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell’attività capillare di Italia Nostra, spesso sostenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica che oggi costituisce patrimonio unico e insostituibile a disposizione del Paese".

Il sindaco Franco Miccichè voluto ringraziare la presidente per avere acceso i riflettori sulla chiesetta del Cristo delle Forche, di proprietà comunale, immobile sul quale il Parco della Valle dei templi aveva manifestato interesse per il recupero, manifestando la volontà dell’amministrazione di adoperarsi per un lavoro di squadra.

Il sindaco ha anche anticipato che, nel corso del Consiglio del Parco tratterà il tema della chiesetta del Cristo delle Forche per conoscere le intenzioni del Parco in merito al progetto di recupero.